التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ لمناقشة تطورات فلسطين بطلب من السعودية

المواطن - الرياض

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، يوم الأحد 16 مايو 2021، اجتماعًا طارئًا افتراضيًّا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا و6 سيدات ومسن، وإصابة 388 مواطنًا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلًا، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

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