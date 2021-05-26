التعاون والفيصلي مواجهة مُغلفة بـ الإثارة

المواطن - محمد سمعه

ينتظر جمهور الكرة السعودية، غدًا الخميس مباراة نارية بين فريقي التعاون والفيصلي على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة النهائية لموسم 2020/2021.

مشوار مميز لـ التعاون والفيصلي

واستحق سكري القصيم بجانب الفيصلي التأهل لنهائي كأس الملك، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريقان بداية من دور الـ16 وحتى دور نصف النهائي بالبطولة الأغلى والأعرق.

ويرغب المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو في قيادة سكري القصيم للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية، بعد التتويج به في عام 2019، أما المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا فيسعى لقيادة نادي الفيصلي لتحقيق الفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى بتاريخ النادي.

ورغم أن الفيصلي يُعاني في الموسم الحالي، لكن المدرب شاموسكا متخصص في خطف الفوز مما يعني قدرته على شحن لاعبيه للتتويج بلقب كأس الملك، خاصة أن اللقب سيكون الأول في تاريخ النادي إذا تحقق.

امتيازات يسعى إليها سكري القصيم

أما التعاون فيرغب في استمرار توهجه وتألقه مع مدربه إل مايسترو، بالفوز بلقب كأس الملك وضمان التأهل المباشر لـ دوري أبطال آسيا مع الهلال والشباب بالموسم المقبل، إضافة لضرب موعدًا مع الهلال ببطولة كأس السوبر السعودي، في حال تُوج بلقب الكأس.

يذكر أن سكري القصيم، كان فاز بكأس الملك بمايو 2019 على حساب نادي الاتحاد آنذاك بنتيجة هدفين لهدف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

أما نادي الفيصلي فكان خسر نهائي كأس الملك في عام 2018 أمام نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف بعد الوصول لشوطين إضافيين.

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