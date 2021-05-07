التعاون يتألق مع إل مايسترو

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز تحت قيادة مدربه الإنجليزي نيستور إل مايسترو في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ينتفض مع إل مايسترو

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 5 مباريات تحت قيادة مدربه نيستور إل مايسترو، ولم يتعادل في أي لقاء حتى الآن، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر في مباراة واحدة فقط.

ويطمح نيستور إل مايسترو لمواصلة انطلاقته المميزة مع سكري القصيم، وقيادته لتحقيق الفوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، لتعزيز حظوظه في البقاء بالمربع الذهبي هذا الموسم.

سكري القصيم يواجه الأهلي اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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