التعاون يزيد أوجاع الأهلي برباعية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في فخ الخسارة برباعية مقابل هدفين، ضد التعاون وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة التعاون والأهلي:

وبدأت المباراة بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي التعاون أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا بالدقيقة الـ21.

وظل الأهلي يقاتل ليتعادل، حتى تمكن سلمان المؤشر من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمر التعاون بضغطه ليضيف ثاني الأهداف عبر اللاعب كاكو بالدقيقة الـ54 من ركلة جزاء.

ونجح الأهلي في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ71 عبر اللاعب سلمان المؤشر من ركلة جزاء.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل سجل التعاون الهدفين الثالث والرابع عبر أحمد عسيري وعلي النمر في الدقيقتين الـ91 والـ94، ليفوز التعاون بالنقاط الثلاث.

التعاون يحافظ على تواجده بالمربع الذهبي:

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 44 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.

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