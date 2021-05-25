التعليم: تحديد الفئات العمرية المستهدفة بالعودة حضوريًا بالمدارس الحكومية والأهلية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم العودة حضوريًا في العام الدراسي المقبل، لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية وفقًا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة في العودة، وفقًا للتنسيق مع وزارة الصحة والترتيبات المعتمدة لديها.

الكثافة الطلابية

وأفادت الوزارة أنه سيتم مراعاة الجوانب المتعلقة بالكثافة الطلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عمليات التقييم والمتابعة والرقابة في التطبيق، والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من الجهات المختصة.

مجابهة فيروس كورونا

وثمنت وزارة التعليم لجميع منسوبي منظومة التعليم تعاونهم، واستشعارهم للمسؤولية الوطنية، وذلك حرصا على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وتجنيب وطننا الغالي أي مخاطر لا قدر الله.