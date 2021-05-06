التلاوة الأولى من الأستوديو الصوتي لرئاسة الحرمين بصوت الشيخ السديس

المواطن - مكة المكرمة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، التلاوة الأولى من الأستوديو الصوتي بالرئاسة، بصوت الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

التلاوة الأولى من الاستديو الصوتي بالرئاسة، بصوت معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.#رئاسة_شؤون_الحرمين #مثابة_وأمنا pic.twitter.com/qDGLvtofxb — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 6, 2021

جهود رئاسة الحرمين:

وتكثف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، إضافة إلى إشرافها على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات.

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