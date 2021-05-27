التنظيمات الخاصة بنهائي أغلى الكؤوس

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التنظيمات الإعلامية وآلية دخول الجماهير إلى ملعب الملك فهد الدولي، لحضور نهائي أغلى الكؤوس بين التعاون والفيصلي.

ويلعب التعاون ضد الفيصلي في نهائي أغلى الكؤوس عند الساعة التاسعة مساء اليوم على “درة الملاعب”، بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، ويطمح كل منهما بالظهور بشكل مميز وخطف لقب كأس الملك.

آلية دخول الجماهير لنهائي أغلى الكؤوس

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية دخول الجماهير إلى ملعب مباراة اليوم، حيث ستكون بوابة 2 خاصة بالأفراد وبوابة 1 لعائلات جمهور التعاون، فيما ستكون البوابة 5 للأفراد وبوابة 6 لعائلات الجماهير الفيصلاوية.

وسيتم دخول الفرق والعاملين والخدمات من البوابتين 3 و4، والإعلاميين من بوابة 4، وسيكون الدخول إلى المنصة من بوابة VIP، ومن المقرر أن يتم فتح البوابات لنهائي أغلى الكؤوس عند الساعة الخامسة مساء، علمًا بأنه لا توجد منافذ تذاكر عند الملعب.

التنظيمات الإعلامية للمباراة النهائية

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن المحررين ومراسلي القنوات سيدخلون إلى الملعب قبل المباراة بساعة ونصف، طبقًا للاحترازات الطبية المتبعة سيتم إغلاق المركز الإعلامي، وستكون المواقف المقابلة للمدخل الملكي متاحة لهم، وستكون منطقة جلوسهم بجوار المنصة الرئيسية مدخل (3،4) و(41،42).

كما سيتم السماح للمصورين بالدخول قبل انطلاق نهائي أغلى الكؤوس بساعة ونصف، وتم توزيع المقاعد في المضمار حسب أولوية الوصول إلى طاولة تسجيل المصورين، موضحًا أن مصوري القنوات والفوتوغرافيين ستكون مواقف سياراتهم مقابل بوابة الإدارة في المنطقة الشرقية والدخول عبر بوابة رقم 4.

ويُمكن لمراسلي القنوات الفضائية الانتقال إلى منطقة اللقاءات المختلفة “مكس زون” منذ الدقيقة 80، وشدد الاتحاد السعودي على ضرورة توافر تطبيق توكلنا من أجل الحضور، على أن تكون الحالة به محصن أو محصن درجة أولى أو محصن متعافٍ.

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