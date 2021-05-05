الجدعان: دمج الزكاة والدخل والجمارك سيعزز الجانب الأمني ويسهل الإجراءات

المواطن - الرياض

قدم وزير المالية، محمد الجدعان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج هيئتي الزكاة والدخل والجمارك السعودية.

تسهيل الإجراءات:

وأكد الجدعان، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن قرار الدمج يأتي لتعزيز الجانب الأمني وتسهيل الإجراءات وتيسير التجارة، من خلال رفع مستوى التكامل بين الجهتين وتطوير منصة موحدة توفر الوقت والتكلفة على العملاء، بما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة ويجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دمج الهيئتين:

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.

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