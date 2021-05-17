الجدعان يشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا

المواطن - الرياض

شارك وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو 2021 في العاصمة باريس، ضمن وفد رفيع المستوى، حيث ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وفد المملكة المشارك، والذي يضم عددًا من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية.

منحة سعودية:

وأعلنت المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة بمبلغ حوالي 20 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تغطية كامل الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق، ويأتي دعم المملكة ضمن جهود دولية للمساهمة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان، حيث إن معالجة هذه المتأخرات تهدف إلى إعادة جمهورية السودان الشقيقة إلى المسار الصحيح الذي يمكنها من الاستفادة من التمويل الدولي.

دور إيجابي:

كما أعلنت المملكة خلال المؤتمر أنها ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًّا وإقليميًّا، وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك الدعم المقدم لجمهورية السودان.

ودعت المملكة من خلال هذا المؤتمر، جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام.

مؤتمر أصدقاء السودان:

الجدير بالذكر أن المملكة استضافت مؤتمر أصدقاء السودان الافتراضي الذي عُقد في العاصمة الرياض بتاريخ 12 أغسطس 2020م، والذي تم خلاله الالتزام بمواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتقديم المساعدات، كما تم خلاله التأكيد على تقديرنا كأصدقاء السودان لخطوات الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما حرصت المملكة على تعزيز فرص مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية السودان، خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع قيام المملكة مؤخرًا بتمويل الصندوق الائتماني متعدد الأطراف القائم لدى البنك الدولي لدعم السودان في الاستجابة العاجلة لجائحة فيروس كوفيد-19 بمبلغ (10) مليون دولار أمريكي.

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