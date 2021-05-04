الجزائر ترصد 6 إصابات بطفرة كورونا الهندية

المواطن - متابعة

أفاد معهد باستور الحكومي للأبحاث في الجزائر بأنه تم رصد 6 إصابات بطفرة فيروس كورونا المتحورة في الهند.

6 حالات:

وقال المعهد في بيان له: إن “ست حالات من طفرة السلالة الهندية تأكدت في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومترًا تقريبًا إلى الغرب من العاصمة الجزائر”.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

المتحورة الهندية:

وتعتبر “المتحورة الهندية” التي لا تختلف أعراضها عن باقي السلالات المتحورة الأخرى، أكثر السلالات شراسة وسرعة في نقل العدوى.

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