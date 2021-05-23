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الجماهير تُشعل احتفالات الهلال بـ دوري محمد بن سلمان
نجح في حصد البطولة رقم 62

الجماهير تُشعل احتفالات الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/23
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الجماهير تُشعل احتفالات الهلال بـ دوري محمد بن سلمان اللاعبون يحيون الجماهير - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على التعاون اليوم، ليحتفل لاعبوه بحصد البطولة مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.

لاعبو الهلال يحتفلون مع الجماهير:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ورئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل، وهم يحتفلون مع الجماهير بالبطولة، حيث حرص مشجو الأزرق على تحيتهم وتحفيزهم لتقديم الأفضل.

كاريلو وعطيف
كاريلو وعطيف – المصدر @Alhilal_FC

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم وهو يرتدون القميص رقم 62 أثناء الاحتفالات، في إشارة إلى عدد بطولات الزعيم بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على ألقاب الأزرق عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال
جانب من الاحتفالات – المصدر @Alhilal_FC

 الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال
اللاعبون يحيون الجماهير – المصدر @Alhilal_FC

ورفع الزعيم رصيده إلى 58 نقطة، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، حيث إن الفارق بينه وبين الشباب أقرب منافسيه 4 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة.

فهد بن نافل ولاعبي نادي الهلال
بن نافل واللاعبين يحيون الجماهير – المصدر @Alhilal_FC
جماهير الهلال
الجماهير الزرقاء – المصدر @Alhilal_FC


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