الجهات المختصة تعمل على ضبط مشاهير السوشيال ميديا المشاركين بالحفل الخادش

المواطن - الرياض

تعمل الجهات المختصة على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة أثناء حفل راقص شارك فيه عدد من مشاهير السوشيال ميديا ونشروها على حساباتهم في مواقع التواصل بحسب ما أكدته قناة الإخبارية نقلًا عن مصادرها.

وكانت المشاهد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل، الأمر الذي أثار الجدل بسبب الرقصات الجريئة وأعداد الحاضرين الكثيفة في ظل القيود المفروضة على التجمعات في السعودية.

وأوضحت المقاطع المتداولة مشاركة العديد من الأشخاص في الحفل بالمخالفة لإجراءات التباعد وقواعد الحد من التجمعات المخالفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عقوبة التجمعات المخالفة

يُشار إلى أن العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتشمل:

– 10.000 ريال، للتجمع العائلي.

– 15.000 ريال، للتجمع غير العائلي.

– 40.000 ريال للتجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها.

– 50.000 ريال، لأي تجمع من فئة العمال، مع تطبيق العقوبة على كل شخص يحضر التجمعات المخالفة بـ5000 ريال.

وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. وتطبيق عقوبة (10.000) ريال لكل من يدعو لأي تجمع من التجمعات المخالفة أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

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