الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض
وجهت المديرية العامة لـ الجوازات، تنبيهًا مهمًّا للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية وغيرها من الدول.
جواز السفر:
وقالت الجوازات عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى.
خدمة تواصل:
كما أوضحت المديرية خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر.
وجاءت الخطوات كالتالي:
– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.
– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.
– انقر على خيار “الجوازات”.
– اختر خدمة “تواصل”.
– اختر “طلب جديد”.
– انقر على تقديم “طلب”.
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