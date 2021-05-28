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الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر
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الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر

2021/05/28
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر أبشر
المواطن - الرياض

وجهت المديرية العامة لـ الجوازات، تنبيهًا مهمًّا للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية وغيرها من الدول.

جواز السفر: 

وقالت الجوازات عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى.

خدمة تواصل: 

كما أوضحت المديرية خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر.

وجاءت الخطوات كالتالي:

– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.

– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– انقر على خيار “الجوازات”.

– اختر خدمة “تواصل”.

– اختر “طلب جديد”.

– انقر على تقديم “طلب”.

 


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