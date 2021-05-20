الجوازات: يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها

المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.

التأكد من الاشتراطات الصحية

وقالت الجوازات في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قبل السفر إلى خارج البلاد، يجب التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة”.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

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