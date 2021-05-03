الحالات الحرجة 1359 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ386

المواطن - الرياض

تصدرت منطقة الرياض عدد إصابات كورونا الجديدة بين المناطق السعودية بحصيلة 386 حالة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 244 حالة، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1359 من أصل 9607 حالات نشطة في المملكة.

عدد الحالات الحرجة والنشطة

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (1038) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (403702) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (420301) حالة، توفي منهم (6992) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (953) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 386، مكة المكرمة 244، المنطقة الشرقية 117، منطقة المدينة المنورة 45، منطقة عسير 40، منطقة القصيم 30، منطقة جازان 28، منطقة حائل 23، منطقة تبوك 18.

كما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية والباحة 7 حالات في كل منهما، بينما سجلت منطقة الجوف 5 حالات وكان أدنى الحالات المسجلة في نجران بواقع 3 حالات.

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