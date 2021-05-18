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الحالات الحرجة 1384 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ326
حصيلة الوفيات 7188 وإجمالي الإصابات 435027

الحالات الحرجة 1384 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ326

2021/05/18
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات الحرجة 1384 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ326
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (847) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (419761) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8078) حالة من بينها (1384) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (435027) حالة، توفي منهم (7188) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1047) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يليمنطقة الرياض 326، منطقة مكة المكرمة 250، المنطقة الشرقية 122، منطقة عسير 73، منطقة المدينة المنورة 70.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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