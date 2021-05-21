الحزم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق الحزم بـ بطولة دوري محمد بن سلمان لـ الدرجة الأولى، قبل جولتين على ختام الموسم، بعد الفوز على فريق هجر بهدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من عمر المسابقة.

الحزم يحسم الدوري بهدف في هجر:

وتمكن الفريق الأصفر من الفوز على فريق هجر بهدف دون رد سجله اللاعب الحاج عثمان باري بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وكانت المباراة شهدت طردًا للاعب لازارو فينسيوس من صفوف نادي هجر، بالدقيقة الرابعة والثلاثين.

وسيلعب الحزم أمام فريق نجران يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ37 من الدوري، ثم يواجه فريق الفيحاء الاثنين بعد المقبل بالجولة الـ38 والختامية في الدوري.

الفارق بين البطل والوصيف 9 نقاط:

ويتواجد الفريق الأصفر حاليًّا بالمركز الأول برصيد 89 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نادي الفيحاء صاحب المركز الثاني، أما الجبلين فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 73 نقطة.

يذكر أن الفريق الأصفر والفيحاء ضمنا الصعود للمشاركة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/ 2022.

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