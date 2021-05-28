الحصيني : أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء حارة نهارًا تميل إلى البرودة ليلًا.

وقال الحصيني : الطقس المتوقع -بإذن الله -في المملكة والخليج خلال الـ”24″ ساعة القادمة من اليوم الجمعة 16 شوال أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا عدا المرتفعات معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلً ا .

وتابع : متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المدينة وحائل وغرب القصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية مع رياح وغبار.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عنلهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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