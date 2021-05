الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 

المواطن- متابعة

قالت قناة Sky Sport Italia إن قيام كريستيانو رونالدو بنقل أسطول سياراته الفخمة، ليلًا، من مدينة تورينو الإيطالية، أثار جدلًا واسعًا بشأن مغادرة النجم البرتغالي عن نادي يوفنتوس.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo's cars are being loaded by a portugese moving company for transport in the middle of the night, the same way they have arrived in Turin 3 years ago. pic.twitter.com/EupGjQkrVW

— Everything Cristiano (@EverythingCR7_) May 17, 2021