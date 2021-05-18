‎الرئيسية
العالم
الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 
قالت التكهنات إنها إشارة لرحيله عن يوفنتوس لكن هناك سبب آخر

الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 

2021/05/18
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 
المواطن- متابعة

قالت قناة Sky Sport Italia إن قيام كريستيانو رونالدو بنقل أسطول سياراته الفخمة، ليلًا، من مدينة تورينو الإيطالية، أثار جدلًا واسعًا بشأن مغادرة النجم البرتغالي عن نادي يوفنتوس.

وكان قد رصد مقطع فيديو أسطول سيارات النجم البرتغالي تغادر مدينة تورينو الإيطالية، حيث تظهر إحدى شركات النقل وهي تشحن سيارات كريستيانو على متن شاحنة كبيرة، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 

وقد أوضحت القناة الإيطالية أن الأمر لا علاقة له برحيل رونالدو عن يوفنتوس فهو لم يقرر مستقبله بعد مع ناديه، لكنها نقلت عن مصادر مقربة من اللاعب، قولهم إن نقل سياراته الفخمة أمر يفعله رونالدو دائمًا قبل العطلات، حيث عادة ما ينقل سياراته إلى وجهات مختلفة قبل الصيف.

وفي المقابل، ذكر تقريرمن كورييري تورينو، أن رونالدو نقل سياراته لأسباب تتعلق بالصيانة قبل عام لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا.

الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 

مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

ويُذكر أن الجدل محتدم منذ أشهر بشأن ما إذا كان رونالدو سيغادر يوفنتوس هذا الصيف أم لا، فعلى الرغم من أن عقده ينتهي بعد عام، إلا أنه ترددت أحاديث كثيرة بشأن إمكانية مغادرة الدون قبل انتهاء عقده.

الحقيقة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :