الحميد: أعتذر لكل التعاونيين والقادم أجمل

المواطن - مروة نبيل

قدم العضو الذهبي في نادي التعاون، الشيخ عبدالعزيز الحميد اعتذاره لجماهير سكري القصيم بعد خسارة نهائي كأس الملك ضد الفيصلي.

الحميد يعتذر لجماهير التعاون

وعلق عبدالعزيز الحميد على خسارة المباراة النهائية، قائلًا: “الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل، هاردلك لكل تعاوني.. درس يؤكد أن كرة القدم تخدم من يخدمها، أخفق التعاون بالتعامل مع المباراة وستكون هذه المباراة لقاحًا لمستقبل الفريق”.

وتابع العضو الذهبي بالنادي حديثه عبر حسابه الخص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “باسمي واسم كل من يعمل أعتذر لكل التعاونيين وبإذن الله سيكون قادم التعاون أجمل بتكاتف رجاله.. مبروك للفيصلي يستاهلون”.

واعتاد عبدالعزيز الحميد على دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتقديم مكافآت مالية لهم، أملًا في تقديم الأفضل والظهور بشكل مميز، وكان يطمح في تتويج سكري القصيم بلقب كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه.

عنابي سدير يحصد الذهب

وتغلب الفيصلي بالأمس على سكري القصيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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