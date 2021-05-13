الحوامة في الدرعية فعاليات خاصة للأطفال احتفالًا بعيد الفطر

المواطن - واس

أقامت هيئة تطوير بوابة الدرعية “الحوامة” في حديقة العاصمة بالدرعية، ضمن مبادرات وفعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ، وذلك بهدف إحياء هذا الموروث العريق، الذي ينشر الفرح والبهجة بين الأطفال بقدوم العيد، ويعمق أواصر المحبة والتآلف بين الأهالي.

حوامة العيد:

وتمتد “حوامة العيد” في الدرعية حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، يتخللها العديد من الفعاليات الشعبية والعرضة النجدية؛ ضمن جهود الهيئة لإحياء مثل هذه الموروثات الشعبية المحببة، حيث كان يجوب الأطفال قديماً شوارع القرى ويتبادلون التهاني والتبريكات ويؤدون الألعاب، منشدين عددًا من الأهازيج الشعبية.

موروث شعبي:

يُذكر أن “حوامة العيد” موروث شعبي يقوم الأطفال خلالها بالتجول على بيوت الجيران؛ ليأخذوا نصيبهم مما أعده الجيران من “عيديات” فرحًا بالعيد، إذ كان أطفال المناطق النجدية يطلبون هداياهم من الحارة والجيران ليلة العيد، منشدين أهازيج متنوعة، من بينها “عطونا عيدي عادت عليكم .. جعل الفقر ما يدخل عليكم”.

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