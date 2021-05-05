الخارجية الأمريكية: الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف الهجمات الحوثية على مأرب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن كل الأطراف الدولية مجمعة على أن الحل الدائم للأزمة في اليمن يبدأ بوقف الهجمات الحوثية على مأرب.

وبحسب قناة العربية، قالت الخارجية الأمريكية إن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأمريكي إلى اليمن كلهم متفقون على ضرورة وقف الهجمات الحوثية والدخول في حوار لحل الأزمة بشكل سلمي.

ممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية

من جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جزء من سياسات الإفقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن زعيم ميليشيا الحوثي وجه ميليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات حصريًا لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقرًا وجوعًا، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة.

ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، وأوقفت مرتبات الموظفين منذ ستة أعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.

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