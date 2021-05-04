الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، على خلفية العقوبات التي فرضتها روسيا على بعض المسؤولين الأوروبيين.

إجراءات روسيا ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي

وبحسب روسيا اليوم قالت الخارجية الفرنسية، في بيان: “إننا ندين بشدة الإجراءات التي تم إعلانها الجمعة 30 أبريل من قبل السلطات الروسية بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، والنائب الفرنسي، جام مار”.

التصعيد الروسي الأوروبي

وشددت الوزارة على أن “هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض التوتر الحالي”، ولهذا السبب تتوقع باريس من موسكو “أن تتصرف بطريقة مسؤولة” لمنع التصعيد. وأفاد البيان بأن هذه الرسالة تم توجيهها للسفير الروسي لدى باريس حينما تم استدعاؤه إلى الخارجية الفرنسية أمس الاثنين. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 30 أبريل، فرض حظر على دخول أراضي روسيا بحق 8 مسؤولين أوروبيين وذلك ردًا على تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 2 و22 مارس إجراءات تقييدية بحق 6 مواطنين روس.

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