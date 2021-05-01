الخرطوم لقادة إفريقيا: اضغطوا على إثيوبيا

المواطن - متابعة

دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا؛ من أجل الوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة.

لقاء مع رئيس كينيا:

وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية السودانية على هامش جولة إفريقية، حيث التقت خلالها الرئيس الكيني أوهورو كنياتا والرئيس الرواندي بول كاغامي، لشرح موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأوردت وكالة السودان للأنباء أن وزيرة الخارجية “قدمت للرئيس الرواندي شرحًا مفصلًا للأوضاع في السودان بشكل عام، وحول مفاوضات سد النهضة والجهود التي يبذلها السودان للتوصل لاتفاق مقبول لدى كل الأطراف.

وأضافت أن الرئيس كيغامي عبر عن حرصه الأكيد على تطوير العلاقات الثنائية بين السودان ورواندا، وأكد أنه سيشارك بنفسه في مؤتمر باريس لشركاء السودان.

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