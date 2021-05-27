الخطوط النمساوية تلغي رحلتها إلى موسكو لهذا السبب

المواطن - متابعة

ألغت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الخميس رحلتها إلى موسكو بسبب رفض السلطات الروسية تغيير مسار الرحلة استجابة لتوصيات وكالة أمن الطيران في الاتحاد الأوروبي.

الموقف الروسي وإلغاء الرحلة

وذكر بيان للشركة النمساوية أن روسيا رفضت اعتماد توصيات وكالة أمن الطيران في الاتحاد الأوروبي بتجنب المرور في المجال الجوي فوق بيلاروسيا نظرًا للأوضاع المتوترة هناك.

وأشار البيان إلى أن الخطوط النمساوية قامت بإلغاء الرحلة بعد إصرار روسيا على عدم تغيير مسار الرحلة.

توتر العلاقات مع موسكو

يشار إلى أن النمسا والاتحاد الأوروبي ينحازان إلى المعارضة في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا؛ مما تسبب في توتر العلاقات مع موسكو.

شارك الخبر







شارك الخبر