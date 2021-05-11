الخميس أول أيام العيد في معظم الدول الإسلامية

المواطن - الرياض

أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء حيث سيكون غدًا المتمم للشهر الكريم في هذه الدول على أن يكون الخميس هو أول أيام العيد المبارك.

أول أيام العيد

وكان الديوان الملكي أعلن بناء على بيان من المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شوال معلنًا بذلك أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت قائمة الدول التي أعلنت أن غدًا المتمم ما يلي:

الأردن الإمارات العراق الكويت المملكة العربية السعودية إندونيسيا تركيا فلسطين قطر ماليزيا البحرين اليمن

وكان من اللافت للنظر أن كل الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال تقع في القارة الآسيوية في حين لم تعلن بعد أي دولة من خارج القارة باستثناء تركيا موعد العيد بشكل رسمي.

أول أيام عيد الفطر

وكان مركز الفلك الدولي قال في وقت سابق إن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14/4/2021.

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

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