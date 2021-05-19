الداخلية تعلن عن إحصائية المغادرين من المواطنين خلال 24 ساعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل وأرقام إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة 5/ 10/ 1442هـ حتى (1) ظهرًا من يوم 6/ 10/ 1442هـ.

المغادرون عبر المنافذ الجوية:

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المغادرين عبر المنافذ الجوية لأعلى 5 وجهات يبلغ إجمالي عددهم 4735 مسافرًا.

المغادرون عبر المنافذ البرية:

أما المغادرون عبر المنافذ البرية لأعلى 5 منافذ يبلغ عددهم 5717 مسافرًا.

فيما يبلغ إجمالي السعوديين المغادرين من المنافذ “جوي، بري” خلال فترة التقرير 24 ساعة 10.452 مسافرًا.

أما من الساعة الواحدة فجرًا يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ وحتى الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء 6/ 10/ 1442هـ فبلغ عدد المسافرين 18.675 مسافرًا.

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