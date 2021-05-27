الدرة تحتضن أغلى الكؤوس

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مساء اليوم الخميس، لمتابعة نهائي كأس الملك “أغلى الكؤوس” بين التعاون والفيصلي.

درة الملاعب على أتم استعداد للختام الكبير #نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆🇸🇦 pic.twitter.com/lX7yqrrpfH — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 26, 2021

نهائي أغلى الكؤوس في درة الملاعب

وعملت وزارة الرياضة على تجهيز ملعب الملك فهد الدولي بأفضل شكل ممكن، وبات جاهز تمامًا لاستقبال نهائي أغلى الكؤوس اليوم، حيث ظهرت أرضة الاستاد والمدرجات بشكل مميز.

وتم افتتاح درة الملاعب عام 1987، ويتكون سقفه من 24 قبة بارزة، وتم تصميمه على شكل خيمة، وتبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية به إلى 68 ألفاً و752 متفرجًا.

وسيتزين ملعب الملك فهد الدولي بالجماهير في نهائي أغلى الكؤوس اليوم، ولكن وفق إجراءات احترازية، بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث تم طرح التذاكر قبل يومين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعتبر هذا النهائي هو الثامن الذي يُقام على درة الملاعب، حيث سبق واحتضن الملعب 7 مباريات نهائية، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الأكثر تواجدًا بعدما شارك في 6 نهائيات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون والفيصلي في النهائي

ويُقام نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي، عند الساعة التاسعة مساء، ويقوده الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، وهناك 3 محفزات تتنظر البطل، وهي؛ 10 ملايين ريال، مقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى كأس السوبر السعودي.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه خلال تأهله الثالث إلى المباراة النهائية، فيما يبحث الفيصلي عن التتويج في المرة الثانية التي يصعد فيها إلى النهائي.

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