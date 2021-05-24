الدفاع المدني يحذر : أمطار غزيرة على الشرقية حتى منتصف الليل

المواطن - الرياض

حذر الدفاع المدني من التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية والتي تمتد حتى منتصف الليل تقريبًا تشمل أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة محافظات.

تنبيه الدفاع المدني

وجاء ذلك بعد تلقي الدفاع المدني لتنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 11:55 مساءً .

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( القصيم، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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