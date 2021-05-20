الدليل التنظيمي للمدارس.. إعادة مسمى مدير المدرسة والموجه المدرسي

المواطن - الرياض

نشر المهتم بالشأن التعليمي عماد الشريف ، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الدليل التنظيمي للمدارس ١٤٤٢هـ.

وتضمن الدليل إعادة مسمى قائد المدرسة إلى مدير المدرسة وكذلك تعديل مسمى المرشد الطلابي إلى الموجه الطلابي.

ويتضمن الدليل كاملًا الهياكل التنظيمية ومهام اللجان والفرق والوصف الوظيفي لمنسوبي المدرسة، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: (دليل الهياكل التنظيمية ومهام اللجان والفرق والوصف الوظيفي لمنسوبي المدرسة).

تنبيه من التعليم لمنسوبيها

في سياق متصل، أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل تاريخ 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

التحصين شرط للدخول

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمَن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) عبر تطبيق توكلنا.

وشددت على أن ذلك سيكون شرطًا أساسيًا لدخول جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

عبر الدليل التنظيمي للمدارس ١٤٤٢هـ: إعادة مسمى قائد المدرسة إلى #مدير_المدرسة وتعديل مسمى المرشد الطلابي إلى #الموجه_الطلابي. 📌هنا الدليل كاملاً ويتضمن الهياكل التنظيمية ومهام اللجان والفرق والوصف الوظيفي لمنسوبي المدرسة👇https://t.co/msJLUPbuCo pic.twitter.com/TjwbhBG1Qf — عماد الشريف (@3madAlshareef) May 20, 2021

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