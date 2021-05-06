الدنمارك تؤيد سجن نرويجي في قضية تجسس لصالح إيران

المواطن- متابعة

أدانت محكمة عليا في الدنمارك، اليوم الخميس، مواطنًا نرويجيًا من أصول إيرانية بتهمة التجسس والتواطؤ في الشروع بقتل معارض من عرب إيران في الدنمارك، لتؤيد بذلك حكمًا أصدرته محكمة أدنى منها درجة.

وقال مكتب المدعي العام الدنماركي على تويتر، اليوم الخميس: أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع الإيراني، محمد داوود زاده لولوي، بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد.

محمد داوود زاده لولوي

وكان قد تم اعتقال المتهم محمد داوود زاده لولوي في أكتوبر 2018 وحكمت عليه محكمة جزائية بالسجن 7 سنوات العام الماضي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية وتورطه في مؤامرة لقتل زعيم منظمة معارضة من عرب إيران.

وقد استأنف لولوي الحكم أمام المحكمة العليا، لتؤيد الحكم نفسه.

الحكم 20 عامًا لـ أسد الله أسدي

ويُذكر أن ذلك يأتي بعد يوم واحد فقط من حكم المحكمة الجنائية في انتورب، بلجيكا، بالسجن 20 عامًا على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، في حكمها النهائي بالقضية.

وكانت انطلقت جلسة متابعة محاكمة الدبلوماسي الإرهابي، أمس الأربعاء، في مدينة أنتورب البلجيكية، وقد أقدم أسدي فيها على خطوة مستغربة، إذا تخلى عن حقه في استئناف الحكم الذي كانت أصدرته بحقه المحكمة الجنائية في انتورب في فبراير الماضي حيث حكمت عليه بالسجن عشرين عامًا، وهو ما يثبت الحكم النهائي بحقه.

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