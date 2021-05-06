الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين

المواطن - متابعة

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الذي سجله في وقت سابق الأربعاء، بعدما جاءت بيانات اقتصادية أمريكية أضعف قليلًا مما كان متوقعًا، وبينما ينتظر المتعاملون تقريرًا رئيسيًّا للوظائف في نهاية الأسبوع.

الدولار:

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 91.319 في نهاية جلسة التداول بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 91.436، وهو أعلى مستوى له منذ 19 إبريل.

وكانت تلك الانتعاشة قد جاءت بعد تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي، بحسب “سكاي نيوز”.

وفي وقت لاحق هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية تؤثر بشده على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرًا على التحفيز النقدي.

الدولار الكندي:

وسجل الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات أمام العملة الخضراء مدعومًا بصعود أسعار النفط وتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.12 بالمائة مقابل اليورو الذي سجل 1.1999 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

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