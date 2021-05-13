الذهب ينتعش متأثرًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

المواطن - الرياض

انتعشت أسعار الذهب بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع، مع تعزز جاذبيته كأداة تحوط من التضخم، بعد تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1814 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمائة إلى 1824.89 دولار للأوقية (الأونصة)، منتعشًا من أدنى مستوى منذ السادس من مايو أيار 1808.44 دولار.

ارتفاع عقود الذهب الأمريكية:

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 1824 دولارًا.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سركل سكويرد للاستثمارات البديلة: “جميع أرقام التضخم تؤثر تأثيرًا إيجابيًّا على أسعار الذهب، ومن المرجح أن يستمر الزخم.”

وأظهرت البيانات تقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بينما زادت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في إبريل نيسان.

يأتي ذلك عقب أرقام أظهرت أمس الأربعاء قفزة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة هي الأكبر في نحو 12 عامًا الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى:

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة مسجلًا 2859.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن قالت نورنيكل الروسية، أكبر منتج للمعدن في العالم: إنها استأنفت العمليات بالكامل في أحد منجمين شهدا فيضانات هذا العام.

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