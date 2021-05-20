الذيب في القليب تجمع ناصر القصبي مع الحبيب غدًا على mbc1

المواطن - الرياض

سيكون عشاق الفنان ناصر القصبي على موعد غدًا مع عرض مسرحية الذيب في القليب على قناة mbc1.

مسرحية الذيب في القليب

يذكر أن المسرحية عُرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهدت عودة القصبي إلى الخشبة بعد نحو ثلاثة عقود من الزمن، وهي من تأليف الكاتب خلف الحربي وإخراج محمد راشد الحملي، ومن إنتاج “مجموعة MBC” بالتعاون مع “الهيئة العامة للترفيه”.

عودة ناصر القصبي

وفي وقت سابق أعرب ناصر القصبي عن سعادته بعودته للمسرح، قائلًا: “عودتي إلى المسرح تزامنت مع عودة المسرح الجماهيري وسط تحول في المملكة وتطور في مختلف مجالات الحياة”، مثنيًا على ما قدمته هيئة الترفيه وتقدمه من خلال موسم الرياض الذي حوّل العاصمة السعودية إلى مزار سياحي، ليس على مستوى مناطق المملكة فحسب، إنما على مستوى الخليج عمومًا، فقد غيرت هذه الفعاليات العظيمة إيجابًا من ملامح الشارع السعودي”.

وأكد القصبي على اطمئنانه لوجود الكاتب والصديق خلف الحربي خلف كتابة نص هذا العمل، قائلًا: “وجوده يشعرني بالأمان”.

مشاركة حبيب الحبيب

فيما أبدي حبيب الحبيب، سعادته بأن يكون أحد المشاركين في مسرحية تضم كوكبة من الأسماء اللامعة في مجال الكوميديا.

الجدير بالذكر أن العمل المسرحي استمر شهرًا كاملًا، وحقق حضورًا جماهيريًا حاشدًا، يصل اليوم إلى الشاشة الصغيرة، في عمل يعتمد كوميديا الموقف، ويضم إلى القصبي كلًا من حبيب الحبيب، عبدالإله السناني، راشد الشمراني، ريماس منصور، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، عبدالله المزيني، عبدالمحسن الشمري، زيد السويداء، هبة الحسين وآخرين.

وتُعرض مسرحية “الذيب في القليب” على MBC1 غدًا الجمعة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

شارك الخبر







شارك الخبر