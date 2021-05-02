الرئيس التنفيذي لـ #مسك يكشف تفاصيل اليوم الحاسم في حياته

المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية، بدر البدر، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سبق اختياره لشغل هذا المنصب.

تفاصيل اليوم الحاسم في مسيرة #بدر_البدر

حين التقى ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان وتم اختياره ليكون رئيسا تنفيذيا لمؤسسة مسك الخيرية@balbadr @MiskKSA قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a pic.twitter.com/x8bzM62rp8 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 2, 2021

وقال البدر خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر إنه تلقى اتصالًا من إحدى الجهات التي أبلغته أنها تبحث عن رئيس تنفيذي وترغب في الاستفادة من خبراته، مشيرًا إلى أنه لاحقًا عرف أنها مسك الخيرية.

وتابع البدر أنه كان في البداية لا يريد مغادرة منصبه إلى مؤسسة أخرى، لكنه آثر أن يطلع على أهداف هذه المؤسسة عن قرب، مشيرًا إلى أنه تم إخباره بتحديد موعد للقاء مؤسس ورئيس مسك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 5 مارس 2019.

وكشف البدر عن الأسئلة التي وجهها له ولي العهد في المقابلة حيث سأله عن خبراته السابقة وحجم المشروعات التي قام بتنفيذها وفي نهاية اللقاء أعلمه بقبوله ضمن فريق العمل.

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