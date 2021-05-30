الرائد مستمر في دوري محمد بن سلمان بالتعادل مع الفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الرائد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليضمن الفريق الريداوي البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

الرائد ضد الفتح:

وبدأت مباراة الرائد ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 40.

وتمكن نجم نادي الفتح، هلال سوداني من فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينتفض الفريق الريداوي، ونجح كريم البركاوي في تسجيل التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 45.

ونجح حسين الشويش في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع برأسية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الفتح بتقدم الفريق الريداوي بنتيجة 2/ 1.

الفتح يسجل التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين إلا أن أداء اللاعبين اتسم بالهدوء، قبل أن يسجل كريستيان كويفا هدف التعادل عند الدقيقة 74 من تسديدة قوية، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

ورفع الفريق الريداوي رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى 42 نقطة في المركز السابع.

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