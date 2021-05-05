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الربيعة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح
يساهم في توفير بيئة آمنة وصحية لحماية مرتاديها

الربيعة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح

2021/05/05
الساعة 1:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الربيعة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح
المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن هيئة الصحة العامة (وقاية) أصدرت دليلًا للوقائية والسلامة في المسابح بمختلف أنواعها لتطبيق معايير الأمن والسلامة وللحد من حالات الغرق والإصابات.

تغريدة الربيعة: 

وقال الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: أبناؤنا وبناتنا.. فلذات أكبادنا، بهجة نفوسنا، هم سراجً البيوت وأنوارها.

بيئة آمنة: 

ويساهم الدليل الوقائي للسلامة في المسابح لتوفير بيئة آمنة وصحية من أجل حماية مرتادي المسابح العامة والخاصة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.

 


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