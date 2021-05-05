الربيعة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن هيئة الصحة العامة (وقاية) أصدرت دليلًا للوقائية والسلامة في المسابح بمختلف أنواعها لتطبيق معايير الأمن والسلامة وللحد من حالات الغرق والإصابات.

تغريدة الربيعة:

وقال الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: أبناؤنا وبناتنا.. فلذات أكبادنا، بهجة نفوسنا، هم سراجً البيوت وأنوارها.

بيئة آمنة:

ويساهم الدليل الوقائي للسلامة في المسابح لتوفير بيئة آمنة وصحية من أجل حماية مرتادي المسابح العامة والخاصة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.

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