الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن اختيار الرياض لـ استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في عام 2023.

استمراراً لدعم القيادة -حفظها الله- لقطاعنا الرياضي، نسعد باختيار مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 .. البطولة الأقوى في عالم رياضات الدفاع عن النفس 🇸🇦🌍 pic.twitter.com/GqcdMuZci0 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) May 29, 2021

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “استمرارًا لدعم القيادة حفظها الله، لقطاعنا الرياضي، نسعد باختيار مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، البطولة الأقوى في عالم رياضات الدفاع عن النفس”.

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