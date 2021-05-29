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الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023
استمرارًا لدعم القيادة للقطاع الرياضي

الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

2021/05/29
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023
المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن اختيار الرياض لـ استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في عام 2023.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “استمرارًا لدعم القيادة حفظها الله، لقطاعنا الرياضي، نسعد باختيار مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، البطولة الأقوى في عالم رياضات الدفاع عن النفس”.


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