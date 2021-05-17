الزعاق: سنشاهد أجمل الأجرام السماوية في سماء السعودية بالعين المجردة

المواطن - الرياض

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق أننا سنشاهد خلال هذه الأيام بالعين المجردة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي، بعيد مغيب الشمس.

ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف.

سنشاهد 5 من السرايّات

وأضاف د. خالد الزعاق أن الكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايّات، وهي “عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل.

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