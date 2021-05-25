الزعاق: للقمر وجهان وهذه خصائصه

المواطن - الرياض

أكد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن للقمر وجهين وجه مضاء ووجه مظلم، فالوجه المضاء يشاهده العالم أجمع أما الوجه المظلم لا يشاهده إلا رواد الفضاء.

وجه القمر:

وتابع الزعاق، في تصريحات إلى العربية، أن القمر يدور حول نفسه كل 27.5 يوم ويدور حول الأرض، ولا نشاهد منه إلا وجهًا واحدًا؛ وذلك بسبب أن سرعة دوران القمر حول نفسه مساوية لسرعة دورانه حول الأرض، مثل من يطوف حول الكعبة فهو يدور حول نفسه ويدور حول الكعبة لكن جانبه المقابل للكعبة لا يتغير.

خصائص:

وأشار إلى أن القمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، فهو كالمرآة السيئة؛ بسبب التضاريس المتباينة على وجهه والتي تشتت الانعكاسية، منوهًا إلى أن رؤيتنا للقمر تعتمد على زاوية الرؤية، فإذا كان البعد الزاوي بين القمر والشمس سبع درجات فإننا نشاهده هلالًا دقيقًا ولو كان 180 درجة نراه بدرًا (في منتصف الشهر القمري)، أي إذا غابت الشمس غربًا وأشرق القمر (في المساء) من الجهة الشرقية نشاهده بدرًا لأن البعد الزاوي بين الشمس والقمر يكون 180 درجة.

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