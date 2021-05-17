الزكاة توضح عقوبة التلاعب في إقرار المقتنيات الثمينة للمسافرين

المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار للمقتنيات الثمينة والمجوهرات، أو التلاعب بتقديم الإقرار عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها.

تحذير من التلاعب بالإقرارات

وأوضحت الهيئة- عبر حسابها على تويتر- أن عقوبة عدم الإقرار أو التلاعب بتقديم الإقرار، عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والمجوهرات، التي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أجنبية، يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% عند تكرار المخالفة.

تفاصيل العقوبات المقررة

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عقوبة مخالفة المواد المقيدة والممنوعة والمشتريات الجديدة، التي مجموع قيمتها ثلاثة آلاف ريال أو أكثر، بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب المقررة، هو مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

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