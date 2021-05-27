السبت موعدًا لاجتماع ذهبيي النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، عن إقامة الاجتماع الأول لأعضاء النادي الذهبيين، على شرف الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد، بعد غد السبت.

وذكر الحساب الرسمي لـ أصفر العاصمة عبر “تويتر” أن الاجتماع سيقام بعد غد السبت، في قاعة الضيافة بـ ملعب العالمي “مرسول بارك”.

سبب تغيير موعد الاجتماع النصراوي:

وكان الإعلامي بندر العتيبي الإعلامي بـ صحيفة “الرياضية” ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة أصفر العاصمة، أبلغت الأعضاء الذهبيين بتأجيل الاجتماع الأول من اليوم الخميس للساعة الثامنة من مساء بعد غد السبت، لتزامنه مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامته مساء اليوم بين فريقي التعاون والفيصلي.

قرارات منتظرة:

وخلال الاجتماع من المنتظر إصدار قرارات من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي كالتالي، أولهما هو تسديد كافة الالتزامات المالية على العالمي لنيل شهادة الكفاءة المالية، وثاني هذه القرارات هو تكفل خالد بن فهد بصفقتين أجنبيتين لـ العالمي استعدادًا للموسم الجديد بحسب صحيفة “اليوم”.

وذلك يأتي لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق الكروي الأول في النصر، للمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل، خاصة أن أصفر العاصمة بدأ الموسم الحالي بأداء فني متذبذب.

شارك الخبر







شارك الخبر