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السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان
سرد فضائل تلك الأيام وحث على استغلالها

السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان

2021/05/02
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان
المواطن - مكة المكرمة

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على ضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

إضاعة الوقت: 

كما حذر الشيخ السديس في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، من إضاعة الوقت في الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام المباركة، موضحًا أن الرسول ﷺ كان في العشرين يومًا الأولى من رمضان يخلط الصيام بين النوم والقيام، وعندما تدخل العشر الأواخر يجتهد في العبادة والطاعة أكثر مما كان يفعل في سواها.

الإجراءات الاحترازية: 

وشدد كذلك على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على الصحة، كما سرد فضائل العشر الأواخر من رمضان وحث على استغلالها.

 


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