السديس: موقف السعودية ريادي إسلاميًا وإنسانيًا في دعم القارة الإفريقية

المواطن - الرياض

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة الريادي الإسلامي والإنساني في دعم القارة الإفريقية.

مواقف مشرفة:

وقال الشيخ السديس إن منحة المملكة التي ستسهم بحول الله -عز وجل- في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو (٢٠) مليون دولار؛ إحدى الشواهد على المواقف المشرفة لبلادنا تجاه إخواننا المسلمين.

دولة سباقة:

وتابع: لقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في دعم جهود برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القرن الإفريقي، في إطار دورها الإنساني تجاه دول العالم، حيث تحتل بلادنا مكانة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة.

واختتم الرئيس العام بالدعاء للمولى -جل شأنه- أن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء؛ نظير ما تقدمه للعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لها قيادتها، وأن يبارك في الجهود وينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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