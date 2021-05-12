السديس يعلن نجاح خطة رمضان وعدم تسجيل أي حالات وبائية بالحرمين الشريفين

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان والتي أكد فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، والتي تضمنت (١٠) محاور رئيسية.

خطة رمضان في الحرمين الشريفين

وأكد الرئيس العام، بأن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وطبق النظام بحزم وقوة فيما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التي أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، مما جعل موسم رمضان لهذا العام (١٤٤٢هـ) يتم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية، وأنه لم يتم بين قاصدي وزوار الحرمين الشريفين أي حالات وبائية -ولله الحمد-.

اهتمام القيادة بضيوف الرحمن

وقال الشيخ السديس: ( الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على العناية الكريمة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين تجلت هذه العناية بالقرارات المسددة الموفقة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين منذ الإعلان عن الجائحة، وبفضل الله -عز وجل- ثم العناية والمتابعة والرعاية من القيادة الرشيدة التي تكلل عنها موسم رمضان الاستثنائي هذا العام بالنجاح الكبير الذي يشهد به جميع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين).

وختم معالي الرئيس العام حديثة بشكره للمشاركين في أعمال موسم رمضان المبارك، ولزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، الذين حرصوا على اتباع جميع التعليمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

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