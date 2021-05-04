السعودي للاستثمار يحقق 213 مليون ريال خلال الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلن البنك السعودي للاستثمار، تحقيق صافي ربح بلغ 213 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 151 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 41%.

وارتفع صافي الربح بنسبة 41% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين ، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، قابله ارتفاع في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

الأسهم السعودية

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الاثنين على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الثالثة على التوالي والتي تزامنت مع تجاوز المؤشر العام حاجز 10500 نقطة حينها، فيما ضغطت أسهم البنوك و المواد الأساسية على أداء المؤشر العام خلال جلسة اليوم.

وتراجع المؤشر العام 56 نقطة ليغلق عند مستوى 10309 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 270.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 337.1 ألف صفقة.

وأتت أسهم البنك الأهلي وسابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 1.1 و1.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم بنك ساب بأعلى وتيرة في نحو 3 أشهر عند 2.7 في المائة.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.5 في المائة، حيث كان الأكثر دعما لحركة السوق، تلاه سهم المراعي المرتفع 1.5 في المائة بعد إعلان الشركة عن استثمارات مبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن لمضاعفة الحصة السوقية على مدى خمس سنوات.

إلى ذلك، صعدت أسهم 79 شركة بالأمس، تصدرها أسهم شركة الفخارية وباعظيم بمكاسب بالحد الأعلى، تلاهم كل من بحر العرب و “أم آي اس” والعمران وساكو بمكاسب في حدود 6 في المائة.

تراجع أسهم 112 شركة

قابل ذلك تراجع أسهم 112 شركة تصدرها أسهم ولاء للتأمين 5.2 في المائة، والتي أعلنت عن تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة للربع الأول من العام الجاري بلغت 23.85 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 11.72 مليون ريال للفترة المماثلة.

ايضا تراجعت وحدات سدكو كابيتال ريت بنحو 3.4 في المائة، ايضا نجد تراجع على أسهم سبكيم العالمية وسيسكو وشاكر وكذلك وحدات الجزيرة ريت في حدود 3 في المائة.

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