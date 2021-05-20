السفارة في أوكرانيا : 4 إجراءات لدخول السعوديين

المواطن - الرياض

كشفت السفارة السعودية في أوكرانيا عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لدخول السعوديين وذلك بالتزامن مع رفع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي دخل حيز النفاذ يوم الخامس من شوال الجاري.

إجراءات الدخول إلى أوكرانيا

وقالت السفارة إن من بين الاشتراطات التي تضعها السلطات هناك لدخول الزائرين إلى البلاد، كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ما يلي:

وجود حجوزات مؤكدة للعودة، بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق.

وجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس كورونا.

وجود فحص PCR نتيجته سلبية بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل الوصول.

مدة الزيارة بدون الحصول على تأشيرة هي 90 يومًا.

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج

يذكر أن الفئات المسموح لها بالسفر خارج البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي تشمل كلًا من:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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