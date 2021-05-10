السفارة في تونس لـ المواطنين: انتبهوا لقوانين السفر الجديدة

المواطن - الرياض

نبهت سفارة المملكة في تونس، اليوم الاثنين، المواطنين بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “يسر سفارة المملكة في الجمهورية التونسية أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

شهادة تحليل سلبي

ومن ضمن القرارات أن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) ولم يمضِ عليه 72 ساعة،كما يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

حجر إجباري للقادمين

وأشارت السفارة إلى أن هناك حجراً إجبارياً للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

وأكدت السفارة على وجوب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

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