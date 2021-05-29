السفارة في مانيلا تعلن استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، اليوم السبت، استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.

تكاليف البروتوكولات الاحترازية

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن ذلك جاء بعد التفاهم مع الجانب الفلبيني وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

فحوصات الكشف عن كورونا

وكانت السلطات الفلبينية، قد أصدرت قرارًا بمنع إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، وذلك بعد ورود تقارير تتعلق بفحوصات الكشف عن فيروس كورونا والحجر الصحي.

#تنويه

تود السفارة الافادة عن إستئناف ارسال العمالة الفلبينية بعد الايقاف المؤقت وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية. — Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) May 29, 2021

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