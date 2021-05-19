السفير بخاري يستقبل وفود لبنان في خيمة السفارة السعودية

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، أن السعودية لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع.

فيديو | وفود تتجه إلى خيمة السفير السعودي في #بيروت مستنكرة كلام وزير الخارجية شربل وهبة ضد #المملكة وأول الواصلين مفتي لبنان#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/7hVgplJGs7 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 19, 2021

واتجهت وفود إلى خيمة السفير السعودي في بيروت مستنكرة كلام وزير الخارجية شربل وهبة ضد المملكة، حيث كان أول الواصلين مفتي لبنان.

واستقبل بخاري في خيمة داخل السفارة السعودية، المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ووزير الداخلية محمد فهمي.

شربل وهبة يستقيل:

وقدم وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اليوم الأربعاء، استقالته بعد إساءته إلى السعودية ودول الخليج.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال كتابًا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

تصريحات مسيئة:

وأثارت التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون حالة من الغضب، حيث أعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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